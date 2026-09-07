Dirette sui social dal carcere di Biella, blitz della Polizia Penitenziaria

È con grande orgoglio che la FNS CISL celebra una grande operazione della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Biella.

Nell’ambito di attività finalizzata alla gestione ed al mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno del carcere, il vicecomandante e il responsabile della sorveglianza generale, coadiuvati da personale dotato di specifiche capacità oltre ad altro personale dotato di grande professionalità nella gestione empatica della popolazione detenuta, questa mattina hanno avviato una serie di controlli finalizzati al reperimento di strumenti idonei al mantenimento di comunicazioni fraudolente tra l’istituto e l’esterno.

Grazie al connubio tra le varie professionalità intervenute è stato possibile rinvenire un apparato telefonico cellulare del tipo smartphone con il quale i detentori violavano le previsioni normative e trasmettevano dirette social tramite “Tic Toc”.

“I soggetti erano convinti di poterla fare franca e di essere superiori alla legge ma il personale di Polizia Penitenziaria con profondo acume di osservazione e tattica logistica ha saputo intervenire cogliendo sul fatto i malfattori che ora saranno deferiti all’autorità giudiziaria – sottolinea il segretario generale Daniele Squillace - Questa Segreteria Generale FNS CISL Piemonte Orientale si congratula con il personale intervenuto e li esorta a non retrocedere mai nemmeno di un millimetro nella difficilissima lotta al mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno della Casa Circondariale di Biella. Bravi, continuate così. Siamo al vostro fianco”.