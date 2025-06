Maturità, è il giorno del tema: Pasolini, Lampedusa e i pensieri degli studenti VIDEO

Ci siamo, al via la Maturità 2025. Oggi mercoledì 18 giugno c'è il tema. In queste ore sono state rese pubbliche le tracce della prima prova scritta della maturità 2025. Per la tipologia A (analisi del testo), gli autori proposti sono Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La tipologia B (testo argomentativo) propone tre tracce: un brano di Piers Brendon sugli anni Trenta, un articolo di Riccardo Maccioni sul tema del rispetto, e un testo di Telmo Pievani sulla celebrità nell’era digitale. La tipologia C (tema d’attualità) offre invece due spunti: un discorso di Paolo Borsellino sui giovani e un testo di Meldolesi e Lalli sull’indignazione nei social network.

E proprio in occasione dell’esame di Stato abbiamo intervistato alcuni ragazzi del Liceo Sella prima che entrassero in aula. Abbiamo chiesto loro se fossero pronti, quale fosse la loro colonna sonora per questo giorno speciale e come si sono preparati. Le loro risposte sono molto variegate: sicuramente, la canzone più ascoltata è stata “Notte prima degli esami”, un classico! Nessun rito scaramantico in particolare, ma solo tanto studio. La notte è passata tranquillamente per la maggior parte di loro e sono riusciti a riposare in modo da sentirsi preparati per l’occasione speciale. Alcuni affrontano questi istanti prima dell’entrata a scuola con un libro in mano, mentre altri parlano tra loro scambiandosi parole rassicuranti.

Per esempio, Giorgia ed Emilie sono agitate, ma comunque sicure di loro stesse: sanno di essere pronte! Gabriele ed Elena invece optano per un ripasso dell’ultimo minuto, uno rapido: i video. Ginevra e Giulia, infine, decidono di non portarsi dietro nessun portafortuna, ma solo tante scorte di cibo.Gli studenti del Liceo Sella sembrano quindi affrontare questo esame con serenità, nonostante un po’ di ansia. Si sentono pronti e sicuri di loro stessi e sono già quasi sicuri della traccia che svolgeranno.