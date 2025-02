Più sicurezza e decoro nei cimiteri cittadini, importanti interventi da parte del Comune FOTO

L’amministrazione comunale di Biella punta sul verde pubblico con una serie di interventi straordinari per migliorare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza all'interno dei cimiteri cittadini.

In particolare, le aiuole nel cimitero urbano di via dei Tigli sono state oggetto di un significativo restyling, con un impatto visivo che restituisce ordine e cura agli spazi pubblici. A Chiavazza, invece, si è intervenuti in particolare sugli alberi pericolanti, riducendo i rischi per cittadini e passanti.

Oltre ai benefici estetici e di sicurezza, queste operazioni consentiranno di ridurre i costi di manutenzione nel lungo periodo.

"Nei cimiteri cittadini da anni non si vedevano lavori di tale portata - commenta l'assessore Edoardo Maioletesi - . Sono stati stanziati 20.000 euro per interventi straordinari, riportando decoro e attenzione in luoghi di grande valore per la comunità in particolare nel cimitero di via Dei Tigli e a Chiavazza, prossimamente stanzieremo altri fondi anche per gli altri".