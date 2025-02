A Benna fervono i preparativi per l'Adunata 2025 a Biella. Venerdì 21 febbraio dalle 14,30 presso la sede degli Alpini, il gruppo inizierà i preparativi per la tanto attesa adunata.

E hanno bisogno anche di te! C'è infatti bisogno di volontari per la creazione di fiocchi tricolore con i quali verrà addobbata Benna nei giorni dell'Adunata.

Che cosa aspettate?

Per le adesioni e per informazioni chiamate 336405418, oppure presentatevi direttamente in sede, sarete ben accetti!