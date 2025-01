Luigi Garbaccio va in pensione, il saluto della comunità di Mosso

La Casa di Riposo RSA Borsetti Sella Facenda di Mosso (Valdilana) ha festeggiato il pensionamento di Luigi Garbaccio che ha lavorato come cuoco in questa struttura per oltre quarant´anni.

”Luigi era molto apprezzato – dice la direttrice Chiara Craviolo – sia per le sue abilità nella preparazione dei pasti, sia per il suo carattere portato a condividere conoscenze ed esperienze con i collaboratori in cucina. Il clima di appartenenza e partecipazione che coinvolge, nella struttura di Mosso, operatori, volontari e amministratori, è stato evidenziato dalle più di novanta persone che hanno voluto fargli sentire la loro amicizia augurandogli buon pensionamento. Di queste, oltre sessanta erano presenti alla cena che si è tenuta a Lessona”.

Erano presenti il personale della RSA, la direttrice, gli amministratori, i lpresidente, alcuni ex amministratori ed ex presidenti ed il sindaco di Valdilana Mario Carli.