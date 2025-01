Fisac-Cgil e Mapfre, trovato l'accordo per il primo contratto integrativo

Nelle scorse settimane la Fisac-Cgil e la Mapfre, società del ramo assicurativo, dopo circa due anni di trattative, hanno raggiunto un accordo con la firma del primo contratto integrativo. Si tratta di un traguardo storico per questa azienda del Biellese, che conta circa 200 dipendenti. Sono inoltre stati definiti i criteri per la determinazione del premio di risultato per il “contact center” per gli anni 2025 e 2026.

«Abbiamo ottenuto risultati importanti su diversi istituti in merito alla flessibilità degli orari di ingresso e uscita, la gestione dello smart working, il fondo pensione, l’anticipo TFR per tutti indipendentemente dall’anzianità di servizio anche più volte nel corso della vita lavorativa - spiega Paolo Passaro, responsabile per la Cgil di Biella, federazione dei lavoratori dei settori bancari, assicurativi e del credito -. Altro risultato importante per i part time: l’orario supplementare verrà retribuito con una maggiorazione del 25% sulla paga ordinaria».

Le assemblee dei lavoratori, nei giorni scorsi, hanno approvato l’accordo all’unanimità.