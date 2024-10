Biella, grande successo per la festa dei nonni.

Mercoledì 2 ottobre, il Comune di Biella, Assessorato alle Politiche Sociali, ha organizzato una partecipatissima Festa dei Nonni. L'evento si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio, promosso dalla Regione Piemonte, volto a promuovere l'invecchiamento attivo e a valorizzare il ruolo fondamentale che i nonni svolgono nella società.

Uno dei momenti clou dell'evento è stata la gara di torte fatte in casa, un'iniziativa nata con l'intento di tramandare i sapori e le tradizioni regionali. Curate nei minimi dettagli e di certo deliziose, sono state presentate dai partecipanti, dando vita a una competizione tanto amichevole quanto golosa. A presiedere la giuria è stato l'emerito pasticciere Sandro Pastoris che con la sua esperienza ha offerto utili consigli ai concorrenti per migliorare le tecniche di preparazione dei dolci. Al termine della gara, Pastoris ha deliziato il pubblico con la ricetta di una torta regionale alle nocciole, svelando i segreti di un dolce tradizionale che ha saputo affascinare tutti i presenti.

Non solo dolci: il pomeriggio è stato allietato dalla musica di “Franco e i Colpi di Scena”, una band ben nota nella zona per la loro dedizione alle feste dedicate alla terza età: le loro esibizioni hanno creato un’atmosfera festosa e coinvolgente, accompagnando i nonni in balli e canti che hanno reso la giornata ancora più speciale.

"L’evento è stato un bellissimo momento di condivisione" ha dichiarato l'Assessore Isabella Scaramuzzi "la giornata ha certamente rafforzato il legame tra le generazioni e favorito la socializzazione tra i partecipanti. La felicità che abbiamo visto sui volti delle persone ci dà la motivazione per continuare su questa strada. Vogliamo progettare sempre più eventi che aiutino gli anziani a combattere la solitudine, a sentirsi parte attiva della comunità e a continuare a credere nelle proprie capacità."

La Festa dei Nonni a Biella si è dunque confermata un successo, non solo per la grande partecipazione, ma anche per lo spirito di unione e di scambio intergenerazionale che ha caratterizzato la giornata. Un'occasione preziosa per celebrare i nonni e rafforzare il legame con le tradizioni e la cultura locale.