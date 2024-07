Casa nuova: tutto quello che c’è da sapere

Acquistare una casa è un investimento per il proprio futuro, ma richiede tempo, denaro e una serie di aspetti burocratici che possono far sentire spaesati.

È altresì consigliabile assicurare l'immobile per una maggiore serenità e protezione contro gli imprevisti, oltre a garantire di avere tutti i documenti in regola e seguire i passaggi necessari. Ecco in questo articolo la checklist completa.

Perché assicurare la casa?

Scegliere un' assicurazione casa per un nuovo immobile fornisce protezione finanziaria contro danni e perdite, e soddisfa i requisiti del mutuo ipotecario.

La responsabilità civile verso terzi copre gli abitanti della casa da danni causati involontariamente: la polizza RC Capofamiglia garantisce flessibilità e copertura estesa anche per eventi catastrofali, furti, danni ai beni, fenomeni elettrici e danni da acqua.

La polizza Incendio e Scoppio copre danni materiali causati da incendi e scoppi, inclusi quelli da acqua, con specifiche garanzie per fenomeni elettrici e diverse sezioni per l'immobile e i beni interni, basando la somma assicurata sul costo di ricostruzione.

La polizza Furto, pur spesso sottovalutata, è importante e determina la somma assicurata tramite perizia o dichiarazione e richiede una documentazione in caso di sinistro. Queste coperture essenziali offrono una protezione flessibile e solida, permettendo di affrontare imprevisti con maggiore serenità.

Casa nuova: quali sono i documenti necessari?

Acquistare un immobile è un impegno significativo, poiché richiede una diligente valutazione di diversi aspetti legali e tecnici. Prima di tutto, la conformità catastale ed edilizia deve essere verificata per garantire che l'immobile rispetti le normative urbanistiche e le registrazioni catastali, evitando così futuri problemi legali o di regolarizzazione.

La situazione degli impianti, inclusi quelli elettrici, idraulici e di riscaldamento, deve essere attentamente valutata per assicurare sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Non può mancare mai l’'atto di provenienza dell’immobile per stabilire la legittimità della vendita e l'autorità del venditore. Attraverso la planimetria e la visura catastale, è possibile confermare la proprietà e la destinazione d’uso prevista dell'immobile.

La situazione ipotecaria della casa deve essere controllata per accertarsi che non vi siano gravami o pendenze che possano influire sulla transazione.

L’attestato di prestazione energetica (APE) valuta l'efficienza energetica dell'edificio, mentre il certificato di agibilità attesta la sua idoneità all'uso. Verificare che la superficie accatastata corrisponda a quella effettiva è cruciale per evitare dispute.

Casa nuova: gli aspetti da non dimenticare

Quando ci si prepara a cambiare casa, è importante considerare diversi aspetti per rendere il processo più agevole.

Prima di tutto, è fondamentale gestire le utenze. Se si è venduta la vecchia abitazione, è necessario trasferire le utenze al nuovo proprietario. Se la vecchia casa rimarrà disabitata, è importante cessare i contratti di fornitura di luce, gas, acqua e altre utenze.

Successivamente, è indispensabile aggiornare la residenza. È necessario recarsi all'anagrafe per comunicare il cambio di residenza, portando con sé la documentazione necessaria, come il contratto di affitto o acquisto della nuova abitazione.

Infine, non bisogna dimenticare di aggiornare i recapiti, come informare la banca, l'ufficio postale, la compagnia assicurativa e l'ufficio della motorizzazione del nuovo indirizzo.