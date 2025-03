Portula, un uomo in ospedale dopo lo scontro tra due mezzi (foto di repertorio)

Non versa in gravi condizioni l'uomo che, nella mattinata di ieri, 3 marzo, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

È successo nel comune di Portula, a due passi dal cimitero: stando alle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri, giunti sul posto, sarebbe avvenuto uno scontro tra un'auto e un Piaggio Ape di proprietà del Comune. Ad avere la peggio il conducente di quest'ultimo mezzo, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

A Masserano, invece, in serata, un'auto ha travolto in pieno un cinghiale, apparso sulla strada. L'uomo alla guida è rimasto fortunatamente indenne.