37° Rally Lana: iscrizioni prorogate a lunedì 15 luglio.

Le iscrizioni per il 37° RallyLana sono state prorogate fino a lunedì 15 luglio alle ore 15:00. Questo importante evento, che rappresenta il quinto atto del Trofeo Italiano Rally e la quinta prova della Coppa Rally di Zona 1 con coefficiente 1,75, offre un'ulteriore possibilità a tutti coloro che desiderano partecipare.

L'organizzazione congiunta di rallyLANA.ALIVE a.s.d. e New Turbomark, responsabile degli aspetti tecnico-sportivi, ha ottenuto questa proroga rispetto alla scadenza originale del 10 luglio. Ora, i ritardatari avranno un'opportunità in più per iscriversi e prepararsi a una delle gare su strada più affascinanti d'Italia.

Finora, molte adesioni “di qualità”, come dichiarano gli organizzatori, sono già pervenute, sia in termini di piloti che di vetture, confermando il grande apprezzamento della competizione da parte del mondo sportivo piemontese e nazionale. Questa proroga rappresenta un'occasione in più per coloro che sono ancora indecisi o che stanno affrontando problemi tecnici e organizzativi, permettendo loro di prendere parte alla sfida.

Tra le novità di quest'anno spicca la presenza di Tamara Molinaro, apripista d'eccezione. La pilota lombarda, una delle più forti e conosciute a livello internazionale, è attualmente impegnata nel Campionato Italiano Rally Terra ed è stata l'unica italiana a partecipare al Campionato EXTREME-E lo scorso anno: una serie mondiale riservata a SUV 100% elettrici.

Di seguito il programma:

Venerdì 19 luglio:

- Partenza da Piazza Duomo a Biella alle ore 17:31.

- Due prove speciali sul tracciato del Santuario di Oropa: "Tracciolino" (16,170 km) e "Città di Biella" (23,600 km).

- Riordinamento notturno in Piazza Martiri della Libertà a Biella.

Sabato 20 luglio:

- Quattro prove speciali, ripetute due volte: "Ailoche" (11,500 km) e "Curino" (13,120 km).

- Tutte le prove superano i dieci chilometri, conferendo grande valore tecnico alla competizione.

- La competizione non prevede "virtual chicane" e "Slow Zone".

Il termine è previsto con l'arrivo in Piazza Duomo alle ore 16:01. Il rally coprirà una distanza totale competitiva di 89,010 chilometri, su un tracciato complessivo di 310,930 chilometri.