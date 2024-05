A Biella l'80° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà

Si svolgerà il 4 giugno la commemorazione dell'80° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, avvenuto il 4 giugno del 1944. Nella cerimonia saranno ricordati i 21 partigiani fucilati all'ombra del monumento a Quintino Sella, il più giovane dei quali non aveva ancora compiuto diciotto anni.

Per l'evento è istituito il divieto di transito in piazza Martiri della Libertà, carreggiata nord, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e comunque per il tempo strettamente necessario alla manifestazione; il divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo lungo Via Italia (da Palazzo Oropa a Piazza 1° Maggio), Piazza 1° Maggio, Piazza martiri della Libertà, carreggiata nord dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Martiri della Libertà lato nord, tratto compreso tra il monumento a sud, il teatro Sociale a nord, la via Cavour a ovest, per un quarto della piazza suddetta nell’area antistante la lapide, dalle ore 16,00 alle ore 21,00.