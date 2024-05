Giustizia, convegno a Biella con Bruti Liberati: ricordato Falcone

Si è tenuto giovedì 23 maggio nella Sala Becchia della Provincia di Biella il convegno per la presentazione del libro “Pubblico Ministero - Un protagonista controverso della Giustizia”, scritto da Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Ma la presentazione del libro è stata solo l’occasione per consentire il dibattito tra i partecipanti in relazione alle tematiche di maggiore attualità riguardanti proprio la figura del Pubblico Ministero, quali ad esempio la proposta, attualmente in discussione, di separazione della sua carriera da quella della Magistratura ordinaria ed i rapporti tra Procura e stampa e/o tra Procura e Sezioni di Polizia Giudiziaria. Non sono mancati anche riferimenti all’attuale situazione carceraria.

Tenuto conto che al convegno, oltre a Bruti Liberati, partecipavano il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella, Teresa Angela Camelio, il Sostituto Procuratore Dario Bernardeschi, la Giudice Francesca Tortora delegata dalla Presidente del Tribunale di Biella, in dibattito con gli Avvocati della Camera Penale di Biella, Domenico Duso e Giorgio Triban, il risultato del Convegno è stato brillante. La conduzione è stata affidata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella, Franco Enoch, che non ha mancato di sottolineare l’importanza della collaborazione di tutti, Procuratori, Giudici ed Avvocati, per il bene comune e per realizzare, davvero, una Giustizia con la G maiuscola.

Prima dell’avvio dei lavori è stato ricordato, con un commosso minuto di silenzio, il sacrificio del Giudice Giovanni Falcone, ucciso con la moglie e tutta la scorta nella strage di Capaci proprio il 23 maggio di 32 anni fa.