Il Politecnico come ufficio di collocamento: 9 laureati su 10 trovano lavoro in meno di un anno. E guadagnano di più

Più che un ateneo, un ufficio di collocamento infallibile. Sembra una battuta, ma in realtà la capacità di costruire un futuro ai propri studenti, dopo la laurea, è una delle caratteristiche più efficaci del Politecnico di Torino.

Nove laureati su dieci si sistemano subito

Lo conferma anche l'ultima rilevazione da parte di AlmaLaurea, che registra come in (quasi) nove casi su dieci (89%) l'ingegnere che esce dal Poli trova lavoro a un anno dalla laurea. Un valore di gran lunga superiore al 75,7% nazionale. Ma la percentuale sale ancora nell'arco di cinque anni: in questo caso sono il 93,6% la percentuale di laureati e laureate magistrali dell’Ateneo che trovano impiego, a fronte dell’88,2% del dato nazionale.