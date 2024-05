24° edizione di Transumando, una tradizione che regala sempre un grande spettacolo FOTO e VIDEO

Oggi, domenica 26 maggio, oltre 200 bovine hanno raggiunto la Vallemosso per poi salire a Camandona, Bocchetto Sessera, Piana del Ponte, per arrivare all’alpeggio di Campelli di Sopra, dove resteranno per tutta l’estate. E' la 24a edizione di Transumando, la manifestazione che accompagna la salita ai pascoli dell’Alta Valsessera della mandria di Walter e Lauro Croso.

E in tante persone hanno assistito al passaggio delle bovine, da Casapinta a Bielmonte, e in altre zone, e ovunque è sempre uno spettacolo.

Questo è il passaggio della transumanza a Casapinta nel video di Dragomir Nicoleta

Ecco il passaggio al Bocchetto Sessera nel VIDEO di Ruggero Coltro

Per l'occasione fino alle 18 resterà aperto il Museo della Transumanza di frazione Barbato (Valdilana) e del Santuario del Mazzucco (Camandona) con l’esposizione dei quadri ex voto a soggetto pastorale. Visite ad ingresso libero.