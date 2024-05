Biella: Bambini entusiasti alla riscoperta dei giochi all'aperto FOTO

Bambini entusiasti alla riscoperta dei giochi all'aperto - Foto Nicola Rasolo per newsbiella.it

Il Consiglio Regionale ha deciso di dedicare l'ultimo sabato di maggio al gioco libero all'aperto e il Comune di Biella ha aderito all'iniziativa raccogliendo l'entusiasmo e la partecipazione di tanti bimbi che non si sono fatti scoraggiare dal meteo ballerino.

La Giornata istituita con legge regionale, vuole sostenere l’importanza del ritorno alla socialità, in un mondo ormai dominato dalla “solitudine” dei social media e del divertimento elettronico. Tra i tanti benefici che si possono individuare nel favorire il gioco all’aperto c’è anche la possibilità di una attività fisica da parte del bambino che merita di essere sottolineata, in un’epoca in cui la sedentarietà è un pericolo concreto.