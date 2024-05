Cossato: Per strada con una pistola giocattolo spaventa i passanti che chiamano i Carabinieri

Residente fuori provincia ma originario di Biella l'uomo che ieri, in giro per le strade di Cossato, spaventava i passanti con una pistola giocattolo. Già noto alle forze dell'ordine, dopo i dovuti controlli dei Carabinieri e accertato che non c'erano reali pericoli, è stato rilasciato.