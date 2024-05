Castelletto Cervo, a lezione di legalità con i Carabinieri

Il 17 maggio si è tenuto, presso la Scuola Primaria di Castelletto Cervo, l’incontro con i Carabinieri che ha visto coinvolti 12 alunni.

Durante l’incontro, a cui ha presenziato per un saluto anche il sindaco, il Maresciallo Fabio Rotolo, della Stazione CC di Mottalciata in Salussola, in accordo con le insegnanti, ha trattato una presentazione dell’Arma dei Carabinieri ed effettuato un lavoro inerente il rispetto delle regole e delle leggi, sia in ambito scolastico (bullismo uso corretto delle attrezzature ecc.) sia nei rapporti familiari, con accenni all’uso consapevole degli strumenti informatici. Ampio spazio è stato dedicato alle domande degli studenti prevalentemente riguardanti l’attività svolta quotidianamente dai Carabinieri sul territorio con cenni riguardanti l’equipaggiamento ed in particolar modo gli elementi che compongono la divisa ed il loro significato. L’incontro è stato svolto senza utilizzare il metodo d’insegnamento frontale ma cercando di coinvolgere gli alunni rimanendo in mezzo a loro, tale attività ha portato ad un’attenzione e un numero di domande superiore rispetto agli incontri tenuti nelle occasioni precedenti. I giovani scolari hanno poi donato ai Carabinieri, intervenuti all’incontro, i loro lavori con i quali, tramite disegni e parole, hanno espresso la vicinanza e la gratitudine all’Arma.