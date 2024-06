Doppio sciopero del trasporto ferroviario

Un doppio sciopero di 23 ore è stato proclamato dai lavoratori del settore ferroviario; le agitazioni sono iniziate alle 3.00 di oggi 16 giugno e proseguiranno fino alle 2.00 di domani 17 giugno.

Il primo sciopero riguarda in particolare Trenord ed è stato proclamato dai sindacati Uiltrasporti e Orsa. A rischio, dunque, il trasporto ferroviario del servizio regionale e suburbano, tra cui le tratte Domodossola-Milano, Novara-Saronno-Milano e Novara-Milano-Treviglio. La seconda agitazione è invece stata indetta dall'assemblea nazionale Pdm e Pdb e riguarda, più in generale, le Ferrovie dello Stato.

In entrambi i casi non sono previste le fasce orarie di garanzia, in quanto lo sciopero è stato proclamato di domenica e, dunque, in un giorno festivo. I passeggeri possono dunque monitorare la situazione dei treni sul sito o sull’applicazione di Trenord o Trenitalia.