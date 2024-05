Vigliano, a lezione con la Polizia Locale: consegnate le patenti di "pedone e ciclista" agli studenti

Con le visite delle scolaresche al Comando di Polizia locale, si sono conclusi i corsi di educazione stradale che, come di tradizione, anche nel corrente anno scolastico hanno interessato tutte e quattro le classi quinte delle scuole primarie di Vigliano.

Il progetto ha previsto due interventi in ogni classe, durante i quali la Comandante della Polizia stradale ha trattato i temi della sicurezza stradale riferiti ai pedoni ed ai ciclisti: le categorie di utenti della strada in cui i ragazzi di quinta si identificano maggiormente. Durante la visita in Comando, l'attenzione è stata posta ai temi di educazione civica, con approfondimenti sulla Polizia Locale e sul funzionamento della macchina “Comune”.

Nel corso della visita, i ragazzi hanno avuto modo di vedere come funziona la centrale operativa, che caratteristiche hanno le uniformi ed i veicoli, quali attrezzature e dotazioni utilizza il personale di Polizia Locale, ma anche di sperimentare alcune attrezzature quali il metal detector. Grande interesse ha suscitato anche la visita alla sede dei volontari di Protezione Civile (associazione ODV VVB volontari Vigliano Biellese), che, coordinati dal presidente, Daniele Zanellati, hanno mostrato ai ragazzi anche i loro mezzi e le loro attrezzature.

Al termine tutti i ragazzi hanno ricevuto la patente di “pedone e ciclista” unitamente ad un gadget a ricordo dell’esperienza. I corsi, promossi dall'Amministrazione comunale, come le numerose edizioni passate, sono stati positivamente accolti dai ragazzi e dagli insegnanti.