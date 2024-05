Lavori in via del Cervo, ecco come cambia la viabilità a Candelo (foto di repertorio)

Cambia la viabilità tra i comuni di Candelo e Vigliano Biellese. Come segnalato dal Comune, in via del Cervo, a Candelo, verrà istituito il senso unico alternato per eseguire una serie di lavori urgenti dalle 8 di lunedì 27 maggio alle 18 di martedì 28, data prevista per la fine dell'intervento. Il traffico sarà regolato con impianto semaforico.