RSA Biellesi: "Il tema della cura degli anziani deve avere l’attenzione indipendentemente da appartenenze politiche"

E’ con grande piacere che finalmente vediamo il tema della CURA per gli Anziani, soprattutto Non Autosufficienti, nel Biellese agli onori della cronaca, come tema scottante e sul quale non si può più attendere.

Certamente c’è una consapevolezza dell’urgenza e della opportunità di orientarsi ai servizi di cura per gli anziani fragili, che le imminenti elezioni hanno accelerato.

Speriamo di ritrovare la stessa attenzione anche dopo il 9 giugno!!

Ci preme sottolineare come l’opportunità e la necessità di un investimento nelle cure e servizi per anziani, nel Biellese e in Piemonte, è un “mantra” pluridecennale che ha visto alterne vicende e differenti sensibilità da parte di coloro che nel tempo sono stati deputati al governo locale e centrale.

Non è intenzione di questo gruppo di strutture biellesi stilare classifiche tra più attenti e meno attenti più buoni o meno buoni, nei confronti di un tema troppo a lungo messo sotto il tappeto, ma sappiamo bene chi ha avuto più attenzione realizzando, anche se piccole, alcune migliorie a fronte di chi, pur in tempi meno critici, non ha minimamente posto alcuna attenzione ad una situazione che oggi paga il fio di una disattenzione di anni.

Il tema della CURA agli Anziani, sempre più numerosi in una Società che per i prossimi 30 anni sarà a piramide rovesciata, è un tema sociale trasversale che deve avere l’attenzione e deve essere preso in carico da tutti, indipendentemente da appartenenze politiche, diventando uno degli obiettivi principali per la sopravvivenza delle nostre comunità e della nostra civiltà essendo anche opportunità di rilancio di un territorio!”

Le RSA firmatarie

- A.S.S.S.A. PENSIONATO PER ANZIANI “CASA DEL SORRISO” - ANDORNO MICCA

- CENTRO ANZIANI DI SANDIGLIANO

- CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA - MOSSO VALDILANA

- OPERA PIA LUIGI CIARLETTI - PRALUNGO

- ASSOCIAZIONE PRO CASA DI RIPOSO DI BRUSNENGO

- CASA DI RIPOSO EMILIO REDA - VALDILANA

- CASA DI RIPOSO PIER GIORGIO FRASSATI - POLLONE

- CASA DI RIPOSO NS. SIGNORA D’OROPA - SORDEVOLO

- CASA PER ANZIANI SIMONETTI ONLUS- NETRO

- FONDAZIONE CERINO ZEGNA IMPRESA SOCIALE

- Residenza Cerino Zegna - Occhieppo Inferiore

- Residenza Capellaro - Mongrando

- Residenza Gallo - Cossato

- Residenza Maria Grazia - Lessona

- FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO ETS - MASSERANO

- INFERMERIA VERCELLONE – CAVAGLIA’

- O.A.S.I. OPERA ASSISTENZA SS. IMMACOLATA – IMPRESA SOCIALE – CHIAVAZZA BIELLA