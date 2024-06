Domani, sabato 15 giugno, dalle 15 alle 21, la CRI di Cossato sarà in piazza Croce Rossa per la Festa dei Risotti.

Diverse le attività dedicate a grandi e piccini: dalle sessioni di mass training per imparare le manovre salvavita ai laboratori per i bimbi all'educazione stradale in forma di gioco o simulazione, senza dimenticate l'ambulanza dei peluches e l'esposizione dei mezzi in dotazione del comitato cossatese.