Il maltempo non rovina il “Micioparty”, a Occhieppo Inferiore un mercatino a tema felino (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Il “Micioparty”, realizzato dall’organizzazione Gattopoli, è di scena al salone polivalente di Occhieppo inferiore. L’organizzazione a favore dei nostri compagni felini ha invitato l’associazione culturale Manididonne ad allestire un mercatino di artigianato creativo di qualità, con al suo interno una gran varietà di articoli a tema felino sapientemente confezionati.

A causa dell’instabilità meteorologica si è deciso di spostare l’evento all’interno del salone e non all’esterno come prevedeva il piano originale. Sono stati programmati, inoltre, anche un aperitivo con al suo interno opzioni vegane e vegetariane, e una lezione di yoga, il cui ricavato andrà per la tutela dei gattini.