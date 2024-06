BIS e Aspettando Bolle di Malto da sold out, a Biella tanti visitatori nonostante la pioggia FOTO

Torna a Biella, dal 14 al 16 giugno, Aspettando Bolle di Malto, l’anteprima della attesissima nuova edizione di Bolle di Malto 2024, la rassegna nazionale dei birrifici artigianali, che anche quest’anno sarà in collaborazione con BIS – Biella Saperi & Sapori e Fondazione BIellezza.

E si conferma un vero e proprio successo di pubblico: l'evento di ieri sera, in Piazza Vittorio Veneto, è andato sold out nonostante la pioggia e il clima non proprio estivo. In campo gli stand e le eccellenze gastronomiche e culturali del Biellese, con birrifici artigianali del territorio e punti di street food.

Il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale. Un modo per gustare in anteprima la magica atmosfera di Bolle di Malto che, dal 26 agosto al 2 settembre, tornerà con tante novità ad animare tutta la città di Biella. L'evento proseguirà oggi e domani, dalle 11 alle 24.