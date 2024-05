Mezzo sequestrato e denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti per una donna del '93 che ieri sera alle 20.30 circa è rimasta coinvolta in un incidente autonomo. I Carabinieri giunti sul posto hanno provveduto ai controlli di rito ed hanno proceduto con la denuncia alla 31enne, accompagnata all'ospedale per le cure del caso. Mezzo posto sotto sequestro.