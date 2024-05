Strona, crolla una pianta sulla strada per il maltempo (foto di repertorio)

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di residenti e cittadini di piante crollate in mezzo alla strada a causa dell'ondata di maltempo.

È successo in frazione Foglio, nel comune di Strona. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'arteria stradale.