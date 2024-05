Rapina in un supermercato di Biella con coltello e passamontagna, arresto lampo dei Carabinieri

Lunedì 20 maggio, nel primo pomeriggio, i militari della Sezione Operativa del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella, hanno tratto in arresto un uomo 35enne, residente in provincia, con precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, poiché ritenuto responsabile del reato di “rapina” e “porto di armi ed oggetti atti ad offendere”.

Il 35enne, alle 12:30 circa, all’ora di pranzo, si era recato in Biella, presso un negozio di una nota catena supermercati e, dopo aver fatto un giro all’interno per capire quante persone fossero presenti, si è diretto verso la casse. Dopo essersi travisato il volto con un passamontagna ed impugnato un coltello a serramanico ha chiesto alla cassiera l’incasso. La donna, spaventata e sotto la minaccia del coltello, gli ha subito consegnato quanto fin a quel momento incassato in denaro contante, ovvero la somma di qualche centinaio di euro.

Non contento dello scarso “bottino”, l’uomo ha insistito, reiterando la minaccia con il coltello, chiedendo che gli venissero aperte anche le altre casse vicine: richiesta inattuabile per la donna, in quanto ogni cassa ha un proprio operatore munito di codice personale, inviolabile. Il giovane, visto l’impossibilità di ottenere altro denaro, si allontanava rapidamente dandosi alla fuga. La donna riusciva quindi a dare l’allarme al N.U.E. 112, facendo rapidamente intervenire una pattuglia dei Carabinieri. Le immediate ricerche avviate dai militari operanti, intervenuti sul posto, permettevano di bloccare ed identificare il malfattore nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale.

L’uomo veniva sottoposto a perquisizione, rinvenendo sulla persona, il passamontagna, il coltello, nonché l’incasso appena sottratto. Il denaro veniva quindi recuperato e restituito agli aventi diritto, mentre i restanti oggetti venivano posti in sequestro. L'arrestato, espletate le formalità di rito, come da disposizioni del PM di turno immediatamente informato, è stato associato presso la casa circondariale di Biella.