Cade in casa e non riesce a rialzarsi, a Biella arrivano 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Donna in difficoltà al Villaggio Lamarmora di Biella. È successo stamattina, intorno alle 10: stando alle prime informazioni raccolte, sembra che una residente sia caduta in casa e non sia più riuscita a rialzarsi.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Biella, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla malcapitata.