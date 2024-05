Biella: Ospiti del dormitorio litigano per un prestito e vola uno schiaffo - foto repertorio

Un prestito di pochi euro è stata la causa scatenante della lite tra due uomini ospiti del dormitorio. Uno dei due, nell'impeto, ha atterrato con uno schiaffo il secondo che ha riportato una lieve ferita in volto ed è stato condotto in ospedale per la medicazione. Dopo l'intervento dei Carabinieri entrambi sono stati allontanati dalla struttura.