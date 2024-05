Nel pomeriggio di oggi 23 maggio ha riaperto al traffico via Marconi a Biella.

Nella notte del 21 maggio una pianta era caduta sulla carreggiata invadendone gran parte, e nel tratto compreso tra la rotatoria del Ponte Cervo (via Marconi, Serralunga, Cernaia) e l’intersezione con via Carducci, corsia a salire verso via Carducci, la via era stata chiusa al traffico.

Il Comune aveva emesso un''ordinanza in attesa che venisse liberata la strada.