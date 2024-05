Schianto a Cerrione, guidava sotto l'effetto di droghe e alcol: aveva anche la patente sospesa dal 2021

Aggiornamento 22 maggio

Termina con l’arresto, la domenica di un giovane 44enne di origini croate. I Carabinieri della Stazione di Candelo, durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato un uomo residente in provincia di Biella, resosi responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti.

L’uomo è stato notato dalla pattuglia dell’Arma, che in quel momento stava transitando nella centrale via Gramsci nel comune di Sandigliano, giungere velocemente alle loro spalle alla guida di una Citroen C5, ed effettuare a velocità sostenuta il loro sorpasso per poi accelerare cercando di allontanarsi. Un simile comportamento non poteva certo passare inosservato, ed ha ampiamente alimentato i dubbi sulla lucidità dell’uomo che, in pieno centro, azzardava una guida altamente pericolosa.

Nel vedere alle sue spalle i Carabinieri che si avvicinavano con i lampeggianti accessi e temendo un controllo, l'uomo non ci ha pensato due volte, accelerando e aumentando fortemente la velocità per guadagnare una via di fuga in direzione di Cerrione, perdendo però il controllo del veicolo su cui viaggiava e finendo la sua corsa contro una cabina della corrente elettrica. Fortunatamente il sinistro, oltre alla forte collisione con la cabina elettrica, non ha avuto conseguenze peggiori o coinvolto altri veicoli. Sul posto giungevano i Vigili del Fuoco di Biella ed un’ambulanza del 118 con a bordo personale sanitario per prestare le cure del caso.

I Carabinieri prontamente intervenuti, una volta accertatesi delle condizioni di salute del guidatore e che non vi fossero altre persone coinvolte, hanno proseguito con gli accertamenti del caso. I successivi ulteriori riscontri permettevano di risalire all’identità dell’individuo: 44enne di origini croate, gravato da vicende penali che, in evidente stato confusionale derivato dall’alcool assunto ed incurante del pericolo, con patente sospesa dal 2021, si era messo alla guida della propria autovettura, quest’ultima priva di assicurazione e revisione.

A conferma dei già concreti sospetti sono arrivati i risultati degli esami: tasso alcolemico pari a 1,99 Gr/L, ovvero quasi 4 volte oltre il limite consentito dal codice della strada e guida sotto effetto degli stupefacenti. A conclusione delle verifiche l’uomo è stato arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di stupefacenti e masso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Biellese che coordina le indagini in attesa del rito direttissimo.

Aggiornamento 20 maggio

Il fatto

Ieri sera 19 maggio, poco dopo le 23, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti a Vergnasco per un incidente stradale.