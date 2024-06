Biella, due auto si scontrano: rallenta il traffico in via Carso (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, a Biella ma fortunatamente non si registrano feriti.

Intorno alle 15, tra via Repubblica e via Orfanotrofio, stando alle prime informazioni raccolte, un autocarro in manovra avrebbe danneggiato un'auto in sosta. Entrambi i proprietari hanno provveduto a compilare il modello cid.

Alle 17.15, invece, due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Carso e via Bengasi. A causa del sinistro il traffico ha subito qualche rallentamento. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.