Transitavano a Salussola quando, dopo essere usciti di strada, hanno dovuto abbandonare l'auto che aveva preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per gli accertamenti e la messa in sicurezza del mezzo e della zona e i sanitari del 118 che si sono occupati degli occupanti che non hanno avuto serie conseguenze.