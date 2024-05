Cerrione, cade pianta sulla strada per il maltempo (foto di repertorio)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cerrione per una pianta precipitata sulla strada a causa del maltempo. È successo intorno alle 18 di oggi, 22 maggio, in via Libertà.

La squadra di Biella ha provveduto a rimuovere l'albero e a ripristinare la sicura percorribilità dell'arteria stradale.