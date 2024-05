I tecnici del gas sono dovuti intervenire ieri, 21 maggio a Castelletto Cervo in Frazione Molino, per ripristinare un impianto allacciato abusivamente dopo che, in seguito a morosità, era stata interrotta la fornitura. Sul posto anche i Carabinieri che stanno procedendo per identificare l'autore del reato e raccogliere l'eventuale denuncia.