Biella: via Marconi ancora chiusa al traffico, attenzione alla viabilità, FOTO

Attenzione alla viabilità a Biella, via Marconi nel tratto compreso tra la rotatoria del Ponte Cervo (via Marconi, Serralunga, Cernaia) e l’intersezione con via Carducci, corsia a salire verso via Carducci è ancora chiusa al traffico. Nella notte del 21 maggio una pianta era caduta sulla carreggiata invadendone gran parte.

Il Comune ha disposto un'ordinanza che che prevede in quel tratto di strada la sospensione della circolazione veicolare fino ad avvenuto ripristino che il Comune ha demandato ai privati.