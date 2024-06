Focus Quartieri 5° appuntamento, alla scoperta di Barazzetto e Vandorno

Per il 5° appuntamento del Focus Quartieri di Biella, andremo alla scoperta del Barazzetto e Vandorno, due quartieri prevalentemente residenziali, in cui, come raccontano alcuni protagonisti, le attività economiche sono oggi poche, mentre sono molto attive le associazioni.

Conoscerete associazioni formate da persone molto affiatate tra di loro, con tanta voglia di fare per rendere i quartieri più accoglienti, oppure che offrono servizi a bambini ed anziani.

Ecco tutti i protagonisti del Focus Quartieri, Barazzetto Vandorno: Paolo, Alberto, Vanni e Fabrizio dell’Associazione Carnevale Benefico del Barazzetto; il parroco Don Vittorino Pasquin; Lella Lagostina del Gruppo Volontariato Vincenziano San Bernardo delle Alpi; le cittadine doc del Barazzetto Maria Teresa Torrione e Nicoletta Favero; i Capi Gruppo Alpini Maurizio Tagliani e Giorgio Pedroni; Erica Mazzucco della scuola materna paritaria privata del Vandorno; Elena Gallo ed Alberto Frignani della Società Cooperativa dei Servizi Sociale del Vandorno; Flavia Corso del Palio dei Rioni.

La squadra affiatata dell’Associazione Carnevale Benefico del Barazzetto

L’istituzione Don Vittorino Pasquin

Lella Lagostina del Gruppo Volontariato Vincenziano San Bernardo delle Alpi

Le cittadine doc del Barazzetto Maria Teresa Torrione e Nicoletta Favero

I Capi Gruppo Alpini di Barazzetto e Vandorno Maurizio Tagliani e Giorgio Pedroni

Erica Mazzucco presenta della scuola materna paritaria privata del Vandorno

Storia ed attività della Società Cooperativa dei Servizi Sociale del Vandorno con Elena Gallo ed Alberto Frignani

Flavia Corso, organizzatrice del Palio dei Rioni del Vandorno