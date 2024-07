Candelo, approvata la variazione di bilancio: più risorse per asfalti e scuole

Il consiglio comunale di Candelo inizia ad entrare nel vivo della sua operatività con la ratifica di una consistente variazione di bilancio che ha interessato la parte corrente e la parte capitale.

In questo momento dell'anno è possibile distribuire le somme non utilizzate nel bilancio precedente (avanzo libero), operazione che permette di meglio adattare i capitoli di bilancio alle reali esigenze amministrative. Nella variazione le somme di avanzo libero sono state distribuite in parte capitale (479.845,82 euro) per andare a realizzare una serie di lavori pubblici quali asfaltature, edilizia scolastica volta al miglioramento dell'efficienza energetica a completamento degli interventi già avviati nel mandato precedente.

Una quota di avanzo libero resta nelle casse comunali così da consentire ulteriori variazioni nel corso dell'anno. Le variazioni di bilancio sono di competenza del consiglio comunale ma in situazioni di urgenza l'organo di giunta può adottarle con obbligo di sottoporle alla ratifica del consiglio comunale. In questo caso l'adozione d'urgenza ha permesso l'immediata disponibilità delle somme così da poter ridurre i tempi e consentire i lavori nel periodo estivo.

Il bilancio comunale è uno degli atti più importanti a disposizione delle amministrazioni perché impone la programmazione dell'attività e, con le variazioni come quella deliberata stasera, è possibile adattarlo al mutare delle esigenze in corso d'anno. L'utilizzo delle risorse di bilancio ha regole proprie che talvolta vincolano i Comuni impedendo di intervenire rapidamente, magari pur avendo dei fondi a disposizione. La variazione ha toccato anche la parte corrente (euro 132.402,51).

L'aumento dei prezzi non ha ovviamente aiutato e continua a riflettersi negativamente sulla parte corrente dei bilanci comunali e farvi fronte resta la sfida del nostro come di molti altri Comuni. La variazione è stata deliberata con il voto favorevole del gruppo di maggioranza. "Candelo nel Cuore". Nello scorso mandato,l'assemblea aveva approvato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2023, il cui risultato di amministrazione era un avanzo di € 3.061.998,22 di cui € 1.753.936,81 accantonati, € 249.055,07 vincolati, € 83.074.32 destinati agli investimenti ed € 975.932,02 disponibili. L'avanzo distribuito con la variazione della precedente giunta e ratificata ieri sera dal consiglio riguarda proprio quest'ultima voce.

Queste le parole del capogruppo Erika Vallera: "Questa variazione di bilancio non solo risponde a esigenze immediate e concrete, ma riflette anche un impegno costante verso la cura dei nostri edifici scolastici e la pianificazione degli interventi. In particolar modo va riconosciuto il senso di responsabilità della giunta precedente nell'adottare la variazione seppur a termine di mandato. Mossa che ha consentito di non perdere tempo ed essere subito operativi nel post elezioni.". Concorde Lorena Valla, assessore al bilancio: "Una variazione che soddisfa le esigenze di intervento quali asfaltature e progettualità in vista di futuri interventi nelle more dell’approvazione delle linee di mandato della nuova amministrazione”.

Sulla stessa linea Michele Ansermino, assessore ai lavori pubblici: "Una variazione essenziale per consentire la prosecuzione di interventi in corso, per i lavori di manutenzione in particolare negli edifici scolastici da eseguire prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e per l'affidamento degli incarichi ai professionisti per lo studio delle problematiche legate agli allagamenti provocati dai sempre più frequenti fenomeni temporaleschi."