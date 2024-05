Ieri mattina, in via Maffei a Cossato, i Carabinieri sono intervenuti sul luogo di un sinistro stradale, causato da una mancata precedenza, che ha visto coinvolti un uomo del '75 di Mezzana a bordo di un'auto e un ciclista del '47 di Cossato che è stato condotto in ospedale per accertamenti e, all'apparenza, solo con escoriazioni varie.