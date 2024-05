Sono in valutazione da parte dei Carabinieri le responsabilità di entrambe le persone coinvolte nell'investimento di un cane, rimasto ferito, in via Monte Grappa alle 12.15 di ieri: la conducente, una donna del '52, che non si è fermata al momento dell'investimento e poi tornata dopo alcuni minuti sul luogo, e la proprietaria del cane che non ha custodito l'animale scappato.