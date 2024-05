Biella, auto centra un veicolo in sosta: traffico in via Cottolengo (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato in via Cottolengo, a Biella, per un incidente stradale tra due auto. È successo poco prima delle 16.30 di oggi, 29 maggio.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che un mezzo abbia centrato l'altro in sosta per cause da accertare. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.