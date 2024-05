Biella Rugby, tutti i risultati del settore giovanile

UNDER 18

26.05.24 NRG Biella Rugby v Province dell’Ovest 75-10 (47-3) Marcatori. Mete: Grandi (2), Fusaro, Castello (2), Salussolia (2), Formigoni, Pavesi, Zavallone, Meneghetti. Trasformazioni: Salussolia (6), Fusaro (3), Pavesi Biella Rugby: Maneghetti; Formigoni (48’ Nardi), Pavesi, Castello (51’ Pagliano), Curatolo; Salussolia (51’ Defilippi), Fusaro; Chiorboli, Rossi (cap.), Mosca; Avanzi, Buturca (46’ Gariazzo); Zavallone (54’ Silvestrini), Grandi (54’ Gibello), Bredariol (46’ Pacchiarotti). Pietro Giordano, coach: "Partita a senso unico per i nostri ragazzi, che in casa impongono un gioco offensivo veloce, dinamico e divertente. A livello difensivo, una sola e rocambolesca meta subita. Questa stagione rimarrà scolpita nella loro memoria. Un sentitissimo grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa meravigliosa stagione e avventura: dai ragazzi sempre disponibili, ai genitori, nonni, parenti, amici e ai fotografi che ci hanno accompagnato, chi con un sorriso, chi con un passaggio, chi con bellissime foto e video. Oggi al campo anche i ragazzi infortunati, a festeggiare una vittoria che è di tutti. Buona estate".

UNDER 16

26.05.24 a Biella, Torneo Gialloverde Terzo posto a pari merito con Volpiano Rugby BRC v Lambro 12-7 Marcatori. Mete: Grillenzoni (2). Trasformazioni: Salussolia. BRC v Aix Les Bain 7-0 Marcatori. Mete: Vatteroni. Trasformazioni: Salussolia. BRC v UAAR 7-14 Marcatori. Mete: Baiguera. Trasformazioni: Salussolia BRC v Cus Milano 7-5 Marcatori. Mete: Salussolia. Trasformazioni: Salussolia Finale 3°/4° posto BRC v Volpiano 10-10 Marcatori. Mete: Deni. Trasformazioni: Salussolia. Punizioni: Salussolia. Biella Rugby: Parnenzini; Vitta, Grillenzoni, Baiguera, Deni; Salussolia, Bocchino (cap.); Zavarise, Corcoy, Vatteroni, Borio; Protto, Ferro, Rossi. A disposizione: Gnesotto, Apollonio, Rebecchi. Edo Barbera, coach: “Ottimo torneo disputato dai ragazzi che perdono solo una partita nella fase a gironi contro UAAR, poi classificatasi primi al torneo. I ragazzi del Biella pareggiano una partita combattutissima per la finale 3º e 4º posto. Dopo l’overtime, anche questo finito in pareggio, si è deciso di condividere la vittoria tra entrambe le squadre”.

UNDER 14

25.05.24 Stade Valdotain v Biella Rugby 49-21 Marcatori. Mete: Balducci (2), Paggio, Ruffa, Bertone, Ubertino, Pizzarelli, Braggion, Ghilardi. Trasformazioni: Mercandino e Balducci Biella Rugby: Pizzarelli; Di Girolamo, Braggion, Balducci, Ruffa; Bertone (cap.), Gobbi; Giladri, Benedetti, Defilippi; Paggio, Girardi; Coda Caseia, Bocca, Mercandino. A disposizione: Buda, Ubertino, Ubertalli, Mercandino, Piazza. Adriano Moro, coach: “Ultima partita ufficiale della stagione e del biennio per il gruppo 14 composto dai ragazzi del 2010 e del 2011. La squadra ha chiuso con una vittoria senza storia sul campo dell’Aosta Rugby, dimostrando come questi due anni abbiano significato un percorso di crescita in ogni singolo giocatore, tanto da poter contare su tutti e ventitre in qualsiasi istante della stagione e della partita. La matrice tecnica della categoria è stata non solo acquisita ma anche superata, nell’esecuzione e nella comprensione tattica. La squadra esprime un gioco nettamente superiore per qualità e spettacolo rispetto alle altre compagine under 14 piemontesi liguri e lombarde, spesso anche di categorie superiori. Ho comunicato ai ragazzi che personalmente non li seguirò più l’anno prossimo perché si conclude qui la mia esperienza meravigliosa durata cinque anni con il Biella Rugby. Come mi aspettavo la loro reazione è stata assolutamente positiva, perché sono pronti per motivazione intrinseca propria personale ad affrontare il futuro indipendentemente da chi li accompagnerà nel loro percorso. Mi sento di dire che questo è forse il risultato migliore che questa squadra è riuscita a raggiungere”.

UNDER 16F

25/26.05.24 a Casale sul Sile (Tv), finali Nazionali con Cus Milano, Parabiago, Rebels Vicenza, Roma, Valsugana, Villorba, Rovato, Treviso, Lucca, Sanremo e Fenici/Brc Fenici - Villorba 52-10; Fenici - CUS Milano 14- 59; Fenici - Valsugana 0-41; Fenici - Benetton Treviso 28-26 Fabiana Alaimo, coach: “Questo weekend, le Fenici U16 hanno chiuso la stagione sportiva. Queste finali nazionali sono state un'occasione per fare il punto della situazione e tirare le somme di un'annata intensa. A Casale sul Sile, il caldo e le due giornate di partite hanno reso il weekend particolarmente impegnativo. Sabato, le Fenici hanno affrontato nel loro girone le temute squadre di Milano e Villorba. Come previsto, il CUS Milano si è rivelato un osso duro, ma le ragazze sono riuscite a portare a casa una vittoria contro Villorba, subendo invece una sconfitta contro il CUS Milano, che si è poi rivelato campione d'Italia. Nonostante tutto, le ragazze hanno dimostrato la compattezza del gruppo, un gioco veloce e una grande resilienza. Questo ci ha permesso di classificarci per le finali dal 5° all'8° posto. Domenica, abbiamo affrontato il Benetton Treviso e il Valsugana. Dopo una vittoria sofferta contro il Benetton, abbiamo subito una sconfitta amara contro il Valsugana. La squadra ha iniziato la partita sottotono, e il risultato ne è stato la conseguenza. Peccato, perché avremmo potuto conquistare quella vittoria. In conclusione, noi allenatori possiamo dire di essere fieri e contenti di queste finali nazionali. Sono stati due giorni ricchi di emozioni e divertimento, durante i quali abbiamo avuto la possibilità di giocare un rugby di alto livello. Inoltre, abbiamo visto un gruppo crescere e porre basi solide per la prossima stagione”.

UNDER 12

25.05.24 a Piacenza, Torneo Sanfelici 2° posto Chiara Mautino, coach: “Sconfitta da cardiopalma in finale contro Colorno. 3 a 2 dopo lo scadere del tempo regolamentare. Bel gioco offensivo e difensivo, nessun rammarico, solo esperienza. Ora testa all' ultimo torneo della stagione Sabato 1 giugno ad Imperia”. alto livello. Inoltre, abbiamo visto un gruppo crescere e porre basi solide per la prossima stagione”.

UNDER 10

25.05.24 a Parabiago, Torneo del Galletto 6° posto Davide Vaglio Moien, coach: “Risultato positivo per la nostra U10 che si classifica sesta su venti squadra. Tutte le partite, anche quelle perse, sono state giocate con grande attitudine esprimendo un bel gioco, soprattutto nel frangente del gioco negli spazi dove c’è stato un notevole miglioramento. Sempre gradito ed inteso il tifo dei supporter gialloverdi che seguono i nostri bambini”.

UNDER 8

25.05.24 a Parabiago, Torneo del Galletto 2° posto Rachele Pagliano, coach: “Ultimo torneo della stagione per i piccoli orsetti. Nonostante il caldo e la fatica i nostri bimbi salgono sul podio aggiudicandosi il secondo posto in classifica”.