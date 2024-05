Dal Nord Ovest - Evade dai domiciliari e la Polizia lo ritrova al bar: 40enne in carcere

Evade dai domiciliari e il personale della Volante lo rintraccia seduto in un bar della città di Vercelli. E, a distanza di pochi giorni, riprova il colpo, rimediando una denuncia e finendo, questa volta, in carcere.

Protagonista della vicenda un 44enne vercellese, gravato da numerosissimi precedenti penali e di polizia. Nei giorni scorsi l’uomo, beneficiario della misura alternativa della detenzione domiciliare, nell’ambito dei costanti controlli espletati dalle Volanti della Questura per quanto attiene il rispetto degli obblighi da parte dei sottoposti a misura domiciliare non è stato trovato in casa.

La successiva attività di ricerca ha permesso al personale di rintracciarlo in un bar del centro, comodamente seduto: immediatamente ricondotto nella propria abitazione e redarguito sulla puntuale osservanza degli obblighi previsti dal suo stato, l'uomo ha però ritentato il colpo, lasciando nuovamente l'abitazione asseritamente per effettuare esami medici all’ospedale di Vercelli.

Purtroppo per lui gli approfondimenti svolti dalla Questura hanno permesso di appurare che l’uomo non solo non si è mai presentato in ospedale, ma soprattutto che lo stesso ha costantemente disatteso le direttive impartitegli dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, motivo per il quale, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per evasione, è arrivato puntuale il provvedimento di revoca della misura alternativa ed il contestuale ordine di carcerazione al fine di scontare in carcere e non più agli arresti domiciliari una condanna per ricettazione aggravata.

Il 44enne è stato quindi rintracciato e, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli ove dovrà espiare la pena di anni 3 di reclusione.