Lutto nel mondo dello sport novarese: addio a Giancarlo Guidetti

Il mondo dello sport novarese è in lutto per la scomparsa di Giancarlo Guidetti, ex calciatore del Novara Calcio.

Guidetti è deceduto nel casertano, dove risiedeva, e sui social sono subito apparsi numerosi messaggi di cordoglio e ricordi dei tifosi del Novara, che lo chiamavano affettuosamente "Cavallo Pazzo" per la sua corsa sfrenata in campo dopo aver segnato un gol all'Atalanta.

Nato a Gozzano il 24 ottobre 1955, Guidetti aveva iniziato la sua carriera calcistica con la maglia rossoblù, passando poi all'Omegna nella stagione 1975-76, e successivamente al Novara, dove ha giocato per sette stagioni.