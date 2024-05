Cronaca dal Nord Ovest |

Dal nord ovest: Schianto tra tre auto sulla Torino-Aosta: problemi per il traffico

L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra i Comuni di San Giorgio e Volpiano

Schianto tra tre auto sulla Torino-Aosta: problemi per il traffico

Difficoltà al traffico a causa di un incidente che si è verificato in queste ore sull’autostrada A5, Torino-Aosta.

In particolare, lo scontro si è verificato in direzione Torino, nel tratto compreso tra tra San Giorgio e Volpiano. Secondo le ricostruzioni sono in tutto tre i veicoli coinvolti, ma fortunatamente non si registrano feriti al momento.

A causa dell'incidente, però, ci sono rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada per cercare di ripristinare le normali condizioni di sicurezza e viabilità.

redazione Torino