Furgone rimane bloccato nel passaggio a livello della Torino-Cuneo, il treno lo travolge

Dopo quello dei giorni scorsi nelle vicinanze di Alba, un nuovo incidente sta causando disagi alla circolazione ferroviaria sulle linee della Granda, ancora una volta a causa di un veicolo rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello.

Il fatto intorno alle ore 9.10 di oggi, giovedì 23 maggio, a Savigliano, in via Moreno, a poca distanza dallo stabilimento della Alstom, nell’unico passaggio livello presente in città, anche questo già teatro di diversi analoghi incidenti, l’ultimo dei quali nel marzo scorso.

Qui un furgone è rimasto bloccato tra le sbarre, impossibilitato a spostarsi, ed è stato urtato dal treno viaggiatori Fossano-Ciriè di passaggio sulla linea Torino-Cuneo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. In un aggiornamento delle ore 11.20 Trenitalia fa sapere che "la circolazione permane sospesa in direzione Torino ed è fortemente rallentata in direzione Cuneo e Savona per l'urto tra un treno e un automezzo in un passaggio a livello regolarmente chiuso a Savigliano. I treni Regionali subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni. I treni Regionali in direzione Cuneo e Savona possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 130 minuti".

Il sindaco di Savigliano Antonello Portera evidenzia come la questione degli incidenti a quel passaggio a livello stia "diventando preoccupante", tanto che "con Rete Ferroviaria Italiana si stanno valutando possibili soluzioni". "Nei giorni scorsi – spiega – abbiamo effettuato un sopralluogo con il personale di RFI. Tra le possibili soluzioni, rendere il passaggio per le auto a senso unico, quindi percorribile nella sola direzione verso Marene. Resterebbe invece a doppio senso per ciclisti e pedoni. Spero che questo ennesimo episodio non infici le valutazioni in corso. Il problema c'è e va risolto. L'unico aspetto positivo è che non abbiamo registrato feriti".