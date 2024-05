Per “la staffetta della generosità biellese” il 1° concerto benefico, VIDEO

Giovedì 23 maggio, alle ore 21.00, nell’auditorium di Citta’ studi, gentilmente concesso dal Presidente Ermanno Rondi, ci sarà il 1 concerto benefico del progetto “la staffetta della generosità biellese” a favore dell’alta tecnologia per l’ospedale di Biella, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella in collaborazione con Fondazione CRB e Fondo Edo tempia, con vari eventi fino a dicembre 2024.

Nella serata del 23 maggio prendera’ il via la “staffetta musicale della generosità ”, gia’ avviata con alcuni gruppi sportivi (Virtus, rugby…nuotatori ) , che potra’ coinvolgere nei prox mesi cori, altre band e anche le bande musicali del Biellese che vorranno sposare il progetto della raccolta fondi alta tecnologia per ospedale di Biella prendendo, di volta in volta, il testimone : un cuore rosso con il logo dell’associazione Amici dell’ ospedale di Biella”.

Protagonista della serata musicale benefica del 23 maggio sara’ la musica Jazz con repertorio originale della gloriosa “era swing”, da Glenn Miller ad Artie Show, passando da Count Basie e Benny Goodman.

Si esibiranno i musicisti della St James big band, guidata dall’artista internazionale Fabio Buonarota, in collaborazione con il Biella Jazz club e con la partecipazione straordinaria di Max Tempia, che farà anche il presentatore della parte musicale. Il Biella jazz club, con un suo momento speciale, si esibira’ durante la serata. Parteciperà anche il dott Roberto Perinotti dell’ospedale di Biella.

Il presidente dell’associazione Amici dell’ospedale di Biella ringrazia tutti i musicisti che hanno sposato la causa del progetto “STAFFETTA DELLA GENEROSITÀ BIELLESE PER L’ALTA TECNOLOGIA” (mantenimento robot chirurgico e Sala Ibrida)e aderito gratuitamente per dar vita alla serata musicale : la St James Big band, Fabio Buonarota, Max Tempia e il Biella jazz Club.

“La raccolta fondi per L’Alta Tecnologia con il mantenimento Robot chirurgico e attivazione Sala Ibrida -afferma il dott. Leo Galligani, presidente dell’associazione Amici dell’ ospedale di Biella- ha lo scopo di completare un progetto a favore di tutti, ma anche coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà piu’ attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri nazionali. “

FABIO BUONAROTA

Fabio Buonarota, trombettista classe 1976, originario di Busto Arsizio, incontra la musica all'età di 7 anni nella banda del suo quartiere. Grazie al sostegno della famiglia che lo ha sempre stimolato e appoggiato, si diploma nel 1997 al Conservatorio Cantelli di Novara; frequenta inoltre corsi di alto perfezionamento con Roger Bobo, Guy Touvron, Vinko Globocar, Max Sommerhalder.

Oltre agli studi classici coltiva la passione per il jazz che lo porterà a calcare palchi prestigiosi come: International House of Music a Mosca, Palao della Musica catalana a Barcellona, Teatro Martí all'Havana (Cuba), Union Chappel e Ronnie Scott a Londra, Kennedy Center of Art a Washington, Acropoli di Atene, festival jazz di Montecarlo, Leopoli, Umbria Jazz, Blue Note di Milano, Blue Note di Tokyo, Java jazz Festival di Giacarta a fianco dei nomi più importanti della scena nazionale e internazionale tra i quali Tullio De Piscopo, Randy Brecker, Andrew Hill, Paolo Tomelleri, Bob Mintzer, Franco Cerri e molti altri.

Ha partecipato a trasmissioni televisive, registrato numerosi dischi e dal 2015 è il trombettista solista della band di Mario Biondi. Ha all’attivo importanti collaborazioni con musicisti internazionali e bigband italiane e straniere.

Circa 3 anni fa, si stabilisce con la famiglia a Candelo, dove avvia il progetto della St James Big band, nella storica sede della ultracentenaria Banda Musicale di Candelo S. Giacomo; assidua la collaborazione con il Biella Jazz Club .

ST.James Big Band

La St. James Big Band nasce, circa due anni fa, dall'incontro di valenti musicisti biellesi che, con il supporto della storica società musicale di Candelo San Giacomo, hanno abbracciato l'idea del trombettista Fabio Buonarota di dar vita ad una swing band.

Nata come corso di musica d'insieme, la band ha raccolto grandi consensi fin dalle sue prime esibizioni (tutte sold out), diventando una realtà degna di nota nell'ambito del territorio biellese. La St. James Big Band propone il repertorio originale della gloriosa swing era, da Glenn Miller ad Artie Show, passando da Count Basie e Benny Goodman.

Impreziosiscono la classica formazione le bellissime voci di Luana Spinella e Francesco Scardoni che interpretano i grandi classici di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra.

La formazione è quella delle big band classiche 5 trombe, 4 tromboni, 5 sax, chitarra, piano, contrabbasso e batteria a cui occorre aggiungere i due cantanti e il Direttore Fabio Buonarota.

Biella Jazz Club, ospite della serata

Partecipera’ alla serata benefica del 23 maggio 2024 con alcuni musicisti , capitanati da Max Tempia che presentera’ anche tutta la parte musicale

Il Biella Jazz Club ha sede a Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 25.

Fondato nel 1966 da un gruppo di appassionati e musicisti, il Biella Jazz Club si propone di promuovere e divulgare la musica jazz, sia valorizzando artisti locali che ospitando i nomi più importanti del panorama nazionale ed internazionale.

Nell'arco degli oltre trent'anni di attività hanno suonato nella sede del club musicisti del calibro di Oscar Peterson, Bill Evans, Chet Baker, Keith Jarrett tanto per citarne alcuni fra i più rappresentativi.

L'attività stagionale, che si svolge dal mese di ottobre al mese di giugno nella caratteristica sede sociale del borgo storico del Piazzo, si caratterizza in un ampio ventaglio di proposte che spaziano dagli artisti emergenti alle star affermate. Inoltre, nelle date libere da impegni concertistici, uno spazio viene dedicato a libere jam session con l'apporto dei musicisti locali.

Il Biella Jazz Club è aperto tutti i martedì sera dalle ore 21 in avanti ed è dotato di servizio bar; oltre all'impianto audio sono disponibili batteria, basso elettrico amplificato, vibrafono ed un pianoforte mezza-coda Yamaha d'annata.

Presidente è Max Tempia , vicepresidente Lauro Biolcati. Direttore Max tempia . Pr3sidente onorario Omar Gioia