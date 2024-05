Quaregna Cerreto, ladri in azione in un appartamento

Furto consumato nella giornata di ieri mercoledì 1 maggio a Quaregna Cerreto.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che ignoti in assenza del proprietario siano entrati in un appartamento attraverso una portafinestra, e abbiano asportato denaro contante per un totale di circa 25 euro.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato lo stesso proprietario al suo ritorno, intorno alle 19,30. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.