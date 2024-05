A Biella riapre via Carso: terminati i lavori di asfaltatura.

È delle ultime ore la notizia di riapertura di via Carso interessata fino a ieri dai lavori di rifacimento del manto stradale. Dopo la lunga attesa dovuta alle condizioni metereologiche avverse, l’asfalto nuovo è pronto ad accogliere, ora in sicurezza, il transito dei veicoli.

Sono ancora presenti alcuni cartelli che indicano le deviazioni per la viabilità, ma nonostante gli avvisi, che verranno rimossi a breve, è consentito il transito nella via in oggetto.