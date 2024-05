A Benna si ricandida Cristina Sitzia con “Uniti per Benna”

La squadra di “Uniti per Benna” guidata dal sindaco in carica Cristina Sitzia, è pronta a scendere in campo per le elezioni amministrative del prossimo 8/9 giugno.

Concorrono al fianco di Sitzia, l’attuale vice sindaco Giorgio Biollino. Tra gli altri volti noti: Micaela Orso, 55 anni commerciante, attuale capogruppo di maggioranza e consigliera dal 2014; Matteo Bocca, 43 anni, impiegato nella grande distribuzione, collabora in particolare per alcune iniziative sociali; Alessandro Ravenda, 34 anni, impiegato nel ramo assicurativo, coadiuva l’assessorato allo sport; Veronica Rizzo, 31 anni impiegata in una clinica odontoiatrica, si dedica in particolare alle attività dedicate alle scuole e all’infanzia, tutti consiglieri dal 2019.

Tra le new entry, due donne: Federica Cagna, 33 anni insegnante di Lettere della Scuola Secondaria di Secondo Grado, da pochi anni trasferitasi a Benna, e, Francesca Ramella, 28 anni impiegata nel settore sanitario, la più giovane del gruppo, residente da sempre a Benna; ed infine due uomini: Pasquale Cesta, 62 anni ex Guardia di Finanza ora pensionato ed Enrico Guadagno, 48 anni artigiano edile, già volontario del Comune e in passato impegnato in alcune associazioni del paese.